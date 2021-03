Vysílá přes 198 hodin v kuse a neplánuje přestat, díky tomu už streamer vydělal přes jedenáct milionů korun

„Tohle bylo mým snem, když jsem se streamováním před třemi lety začal,” řekl americký streamer videoher Ludwig po tom, co se mu podařilo dosáhnout rekordu v počtu odběratelů. 198 hodinový stream pojmenoval “subathon” - spojení slov subscribe (odběr) a marathon (maraton).

Každý nový odběratel prodloužil dobu jeho streamu. V praxi to fungovalo tak, že nejlevnější předplatné prodloužilo stream o 20 sekund, dražší verze o 40 sekund, nejdražší předplatné o 100 sekund. Dárek v podobě 500 bitů přidal streamu 20 sekund.

BIGGER NUMBER BETTER PERSON



I became the most subbed streamer on twitch



This was my dream when I first started streaming three years ago



Thank you <3 pic.twitter.com/BEmibDllGY