Vývojáři Among Us slibují spoustu novinek. Na co se můžeme těšit?

Among Us je stále jednou z nejhranějších her na světě. V srpnu minulého roku se jí díky streamerům podařilo proniknout do povědomí fanoušků a své místo na výsluní si i po několika měsících stále drží. Vývojáři si jsou ale vědomi toho, že pro udržení fanouškovské základny musí na hře stále pracovat. Aby zájem hráčů udrželi, prozrazují, jaké změny a vylepšení hru v letošním roce čekají.

V blízké době bychom se měli dočkat nové mapy Airship. O této novince informoval Innersloth, společnost stojící za hrou Among Us už měsíc zpět na události Game Awards. Mělo by se jednat o velkou mapu, kde by si hráči mohli zvolit místo spawnu (oblast, kde hráč startuje hru). Dále by měla nabídnout nové úkoly a kostýmy. Přesné datum vydání mapy není známé, ale dle původního plánu vývojářů by se měla do hry dostat již brzy.

Innersloth chce fanouškům poskytnout bližší náhled na celkový vývoj hry. Plánuje udělat veřejnou databázi, kde by šlo vidět, jak vývoj nových prvků pokračuje. Pokud si vývojáři nebudou stoprocentně jisti, že dokážou danou věc do hry dostat v předem stanoveném termínu, nebudou fanouškům poskytovat konkrétní data. Celkový náhled na postup vývoje by byl bezesporu zajímavým oživením i přes absenci přesných termínů. O téhle novince bychom se měli dozvědět více informací v brzké době.

Mnozí by jistě tipovali, že společnost využila velký nárůst popularity ke svému zvětšení, to je ovšem mylná představa. Innersloth nemá v plánu masivní nabírání zaměstnanců. Dle jejich slov by to celkový vývoj hry mohlo ještě zbrzdit a zároveň by se to mohlo negativně podepsat na kvalitě i na financích společnosti. „Noví zaměstnanci automaticky neznamenají rychlejší vývoj. Naopak může dojít ke zpomalení a vzniku mnoha dalších problémů. Pokud se s financemi nenakládá rozumně, může masivní zvětšení studia vést až k jeho krachu. Na to doplatilo mnoho indie firem,” sděluje Innersloth.

Vývojáři ale uklidňují fanoušky a připomínají, že na novinkách firma usilovně pracuje. V plánu je také dlouho očekávaný systém přátel, herní statistiky a prostředky k moderování. Na závěr firma dodává: „Děkujeme MOC za trpělivost při čekání na další velký update!” Tak snad se máme na co těšit.