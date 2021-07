Vývojáři ignorovali stížnosti hráčů, ti se rozhodli pomstít a hackli celou hru

Populární battle royale Apex Legends řeší zásadní problém. Počet cheaterů ve hře Titanfall, která stejně jako Apex spadá pod studio Respawn, je natolik velký, že hráči už delší dobu volají o pomoc. Situace před pár dny vygradovala, pohár trpělivost přetekl a skupina hackerů se rozhodla zakročit a zapříčinit výpadek serverů Apex Legends.

Imagine an entire game getting hacked how is this even possible

„Titanfall je milovaný titul mnoha hráčů, ale problém s cheatery je neúnosný. Komunita Titanfall prosí Respawn o nápravu už více než tři roky, ale bez úspěchu. Hra se stále prodává, ale zároveň je naprosto nehratelná. Je čas na problém razantně upozornit,” je zmíněno na titulní straně iniciativy Save Titanfall.

zdroj: Screenshot Save Titanfall

Proč to schytaly právě servery Apex Legends? Hackeři jednoduše doufají v to, že když napadnou nejnovější titul odehrávající se v Titanfall vesmíru, donutí vývojáře k očekávaným zlepšením.

We are aware of and actively investigating issues impacting @PlayApex playlists that are preventing players from getting into matches.