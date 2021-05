Vývojáří z Riot Games pracují na týmovém kompetitivním módu do hry Valorant

Valorant je jedna z nejsilněji rostoucích her na poli esportu a není se tedy čemu divit, že vývojáři dolaďují každičký detail, který může pomoci kompetitivním týmům. Nyní ve hře neexistuje reálný "matchmaking" pro týmové hraní a jediný způsob jak si zahrát proti týmu na podobné úrovni, je skrz "custom games".

I'm working on a way for 5 stacks to play together competitively, we agree we want something(unfortunately it's taking time). We are also talking about short term solutions, while we work on the bigger system. Unfortunately no ETA's :)