World of Warcraft "Race To World First" mělo obrovskou sledovanost

World of Warcraft, nejspíše každý z nás se alespoň jednou setkal s tímto názvem či "WoWko" dokonce zkusil. Já sám jsem propadl v posledních týdnech Shadowlands šílenství a upřímně je mnohdy velice těžké se odtrhnout od každodenního večerního grindu a jít konečně spát. Pokud je CS:GO veteránem mezi střílečkami a Dota či LoLko tím mezi MOBA hrami, můžeme WoW zcela jistě označit za MMORPG dědu. Starého, ale stále vitálního, který má po letech znovu co nabídnout.

O hodnoceních celé expanze to však dnes není, tu už jste si na serveru Games.cz mohli přečíst začátkem tohoto měsíce. Rád bych se tak v krátkosti zaměřil na fenomén jiný, fenomén který vznikl samovolně a stal se celosvětovou esportovou raritou. Neexistuje totiž jiná videohra, ve které by hráči bojovali proti samotné hře a kterou by v takto hraných obdobích sledovalo stovky tisíc lidí po celém světě. A "Race To World First" závod totiž přesně ono zmíněné nabízí.

World of Warcraft obsahuje dvě hlavní esportové soutěže, Areny a Raidy. Zatímco v arenách se tak utkávají hráči proti hráčům a porovnávají sílu nejenom svého brnění a kouzel, ale také svého umu. Tak v té druhé soutěži - Raidech, hráči soutěží o to, kdo dříve porazí samotnou hru. Co je to tedy Raid? Představme si to jako obrovský hrad s různými patry, zákoutími, komnatami, chodbami či sály, ve kterých se ukrývají ti nesilnější nepřátelé a hlavně bossové, které je nutno porazit.

No a přesně o tom je "Race To World First", ve kterém si hráči z celého světa složí partu dvaceti lidí a snaží se takový Raid projít od prvního (většinou nejlehčího) po posledního (přesný opak) nepřítele. S vydáním nejnovějšího datadisku Shadowlands vyšel takový Raid nový. Odehrávající se v gotickém hradě Nathria s jeho vládcem Serem Denathriusem se hráči z celého světa postavili nové výzvě a po druhé v řádě jsme my, Evropané, tuto výzvu prohráli.

Právě americká guilda a na to navázaná organizace Complexity Limit totiž v posledních dvou závodech porazila právě největší evropskou konkurenci Pieces a Echo. Přičemž guilda Echo dokázala finálního bosse porazit ihned další den a Pieces o pár dní později. Náročnost celého Raidu jde pak vidět nejvíce na tom, že do dnešního dne zvládly pouze čtyři guildy projít celý Raid na nejtěžší obtížnost.

Doufejme tedy, že se evropské guildy zlepší a poté co vyjde příští Raid, budou připraveny ukázat svoji nově nabytou dominanci.