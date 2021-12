xQc bude banovat diváky, kteří ho budou obtěžovat svými požadavky

Felix Lengyel známý pod přezdívkou xQc je jednou z největších hvězd současného Twitche. Na streamech má běžně i 120 tisíc diváků a nejbližší době by se mu mělo podařit překonat metu 10 milionů odběratelů. Tak velká komunita s sebou ale nese i nějaké ty nevýhody. Například neustálé žádosti o to, co by měl xQc na svých streamech hrát a sledovat příště.

Tvůrce už neustálá nespokojenost některých členů publika začala pěkně štvát a dal svou rozladěnost velmi ostře najevo. Během víkendového streamu v záchvatu nelibosti řekl, že už s "ufňukanými čubkami" nebude mít slitování a bude rozdávat bany.

Ve svém hněvu uvedl, že si tihle lidé myslí, kdoví jak nejsou nápomocní, ale ve skutečnosti jsou to podle něj zbyteční ubožáci bez jakékoli budoucnosti. Když jim prý navíc vyhoví, budou to příště zkoušet znovu a znovu, takže vstřícnost není řešení.

Lze namítnout, že Lengyelovi sláva poněkud stoupla do hlavy, na druhou stranu je zřejmé, že jsou stále opakující se požadavky komunity časem otravné. Uvidíme, zda se výbuch hněvu nějak projeví na jeho popularitě.