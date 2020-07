Youtuber vymyslel jedinečný způsob, jak potrestat cheatery v CS:GO

Každý kdo hrál nějakou dobu CS:GO ví, že cheatování je zde bohužel běžné. I přes nespočet snah ze strany Valve o zdokonalení jejich anti-cheatu VAC jsou pořád o krok nazpět za podvodníky, kteří cheaty vytvářejí. Na internetu je k dostání mnoho variant cheatů, některé zadarmo, jiné dokonce za poplatek. Cheaterům tak stojí za to podvádět i přes to, že ten ban stejně dříve nebo později dostanou. Tento fakt donutil streamera ScriptKida vzít situaci do svých rukou.

Nic netušící podvodník tak stáhnul ScriptKidův cheat bez jakéhokoliv podezření, co jej později čeká. Tento speciální cheat obsahuje několik levelů možných trestů, které se spouští náhodně nebo na základě konkrétních herních situací. Jejich cíl je jasný - zkazit cheaterovi hru, stejně jako to cheater zamýšlel udělat ostatním.

Zde jsou jednotlivé tresty, které jsou v cheatu obsaženy:

Burning Man - V momentě kdy chce cheater hodit Molotov, pustí jej automaticky na zem, čímž zapálí sám sebe. Aby toho nebylo málo, jeho pohybové klávesy se na pár sekund zamrazí, takže Molotov stihne udělat solidní zranění.

No Plant or Defuse - Když se hráč pokusí nastražit nebo zneškodnit bombu, proces se na poslední sekundu zastaví. Poté vyskočí ještě fake zpráva “The bomb has been defused”, což hráče už úplně zmate.

Big Spender - Během nákupu hráč odhodí levné zbraně jako Mp9 nebo Nova, což solidně zamává s jeho ekonomikou.

No Spray 4 U - Když cheater sprejuje(střílí větší část zásobníku najednou), je zde až 50% šance, že upustí všechny zbraně které má v inventáři.

Invert Mouse - Kdykoliv podvodník použije zaměření (např. u AWP a SSG), tak se jeho myš převrátí (pohyb nahoru jde dolů a naopak).

Violence Speed Momentum - Cheater získá 100 senzitivitu a začne skákat po dobu několika vteřin.

ButterFingers - Cheater upustí svou zbraň kdykoliv se pokusí vystřelit.

Do You Even Aim Bro - Když podvodník zamíří na nepřítele, zaměřovač se automaticky pohne mimo a cheater musí mířit znovu.

BloodBrothers - Kdykoliv zamíří cheater na spoluhráče, jeho zbraň automaticky vystřelí

TripWires - Pasti jsou nastaveny na různých místech po mapách a když na ně cheater stoupne, spustí tím náhodný trest

Jen při čtení těchto unikátních trestů si asi každý dokáže představit, jak těžké musí být hrát s tímto cheatem. Aby toho nebylo málo, ScriptKid implementoval do kódu věc, která dovolila nahrávat jednotlivé gameplaye, díky čemuž tak mohl sestavit solidní kompilaci všech nachytaných podvodníků. Video jednoznačně stojí za zhlédnutí.

Co si jinak o tomto způsobu trestu myslíte vy? A která z pastí se vám líbí nejvíce? Za nás vede jednoznačně Burning Man.