Z Astralis do Cloud9, CS:GO scéna zažívá přelomový přestup

Dvacet čtyři let starý es3tag dosud působil v dánském celku Astralis. Po pouhých čtyřech měsících se mu podařilo dosáhnout ranku 1.12 na celkově 36 odehraných mapách. CEO Astralisu se o transferu do Cloud9 vyjadřuje jako o historickém přesunu na CS:GO scéně. Bližší informace ohledně dohody mezi těmito velkými týmy nechce komentovat.

Cloud9 podepsáním es3taga kompletuje svůj CS:GO tým. Od sestavy se očekává účast na turnaji Nine to Five, který začíná už 26. října. Následně by se měl tým zúčastnit i Flashpoint 2.

The #C9CSGO 5th you've all been waiting for is finally here.@es3tag has joined the Colossus from @AstralisCS. #LETSGOC9 https://t.co/ABmdTtDd68