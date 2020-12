Za agentku Killjoy si opět nezahrajete, Riot jí deaktivoval

Riot se rozhodl dočasně vypnout Killjoy agentku, neboť hráči věděli jak zneužívat bugu v její prospěch. Riot potvrdil na svém Twitteru, že chyba rozhodně nebyla úmyslná a vývojáři již pracují na opravě. Německá agentka bude ovšem až do vydání patche deaktivována.

You might have heard about Killjoy's newest ability - placing turrets under the map. Believe it or not, this update was not intended. We'll be disabling Killjoy until we can patch this exploit.