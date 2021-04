Za homofobní nadávky si hráč vysloužil už čtvrtý ban na streamovací platformě Twitch

Bývalý profesionální hráč Doty 2 a aktuálně streamer na plný úvazek byl na Twitchi zabanován už počtvrté. Poslední prohřešek se týkal homofobní nadávky, kterou během vysílání použil.

Když se na streamu vyjadřoval k hrdinovi Aghanim’s Scepterovi, použil slova, která vyjadřovala homofobní postoj. Mason si brzy uvědomil, co udělal a o chvíli později se snažil vysvětlit, že nechtěl říct to, co před chvilkou veřejně řekl. Jeho cílem bylo pouze sdělit, že nikdy nebyl velkým fanouškem konkrétního hrdiny. Komunita jeho vysvětlení vcelku přijala, administrátory Twitche ale nepřesvědčil.

Appealing my ban for accidental usage of naughty word!! :D if appeal not successful, it's a 7 day ban. So see you soon or see you in a week :D <3 for all no one's fault be the best you you can be ^.^