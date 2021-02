Záhadné "ohnivé hvězdy" ukazují na nového agenta Valorantu

Už začátkem března zavítá do hry Valorant nový (v pořadí patnáctý) agent, který se má podle dosavadních zvěstí zaměřovat na kontrolní aspekty hry. Od aktualizace 2.03 se na všech mapách začaly zjevovat divné ohnivě zářící útvary, které na nový charakter zcela jistě upozorňují.

Tyto "hvězdy" jsou taktéž velmi podobné stopám, které následně vedli k agentu číslo čtrnáct jménem Yoru. Samotné stopy pak sloužily jako jedna z jeho schopností, je tedy velmi pravděpodobné, že tomu u patnáctého agenta nebude jinak.

Agent Teaser Found!



Haven Defender Spawn!



Seems to match the theme of the R4kiya player card!



Hayley from Discord found it!#VALORANT pic.twitter.com/W2RusE4ONh