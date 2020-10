Zemřel jeden z nejstarších steamerů na světě

Oldbuzzardt (zkrácene Buzz), sedmdesáti dvou letý streamer z Ameriky měl ještě pár dní zpět naplánován jeden z jeho klasických streamů. Avšak bohužel k okolnostem se fanoušci svého oblíbence nedočkali. Dle sdělení rodiny Buzz zemřel doma, avšak neznáme přesné detaily toho, co se stalo.

Some incredibly sad news to start this week as a 72-year old Twitch streamer known as Oldbuzzardt passed away this weekend. He was set to stream more Fortnite this weekend and viewers were met by a message his family is now displaying on his channel. Rest In Peace. pic.twitter.com/l5n0IGyxxq