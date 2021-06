Změna na poslední chvíli, švédská vláda nepodpoří turnaj The International 10

Studio Valve začátkem tohoto týdne vydalo zprávu, ve které se zmiňuje o možné změně místa letošního Mistrovství světa ve hře Dota 2, jinak nazývané jako The International. Desátý ročník, který se měl odehrát už v minulém roce, ale kvůli pandemii koronaviru byl přesunut, tak hledá nové místo na evropském kontinentě.

TI10 will not be hosted in Stockholm, Sweden despite our best efforts.



Thank you to everyone that cared and tried to affect the decision. It was still very important that we gave it our all. #dota2 https://t.co/6LRz3VVspz