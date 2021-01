Známá komentátorka Froskurinn opouští LEC

Odchod to je pro mnohé nečekaný hlavně z důvodu, že do začátku nové sezóny evropské ligy v League of Legends zbývá pouhých osm dní. Známá komentátorka a propagátorka LGBT tak musela udělat rozhodnutí na poslední chvíli, nebo alespoň otálela s jeho zveřejněním.

I have decided not to re-sign with the LEC for the 2021 season. I cannot reveal the next steps yet, but I've always felt strongly about moving into management and development positions. I wish the LEC broadcast, teams, and fans the very best. I absolutely loved it there.❤️ — Froskurinn (@Froskurinn) January 12, 2021

Kam dále Froskurinn půjde, zatím nevíme, určité náznaky však můžeme vidět v samotném Tweetu, kde zmiňuje dlouhodobou touhu odejít na pozici ve vývoji či managementu her. Zda půjde o společnost Riot Games či jiné herní studio se zcela jistě ukáže v následujících týdnech.

Samotná Froskurinn pak začínala svou kariéru v čínské lize LPL, nicméně od roku 2019 byla stálou členkou právě evropské LEC. S jistotou tedy můžeme říct, že přítomnost tak výrazné osobnosti bude v evropské League of Legends dosti chybět.