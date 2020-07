Známe jména prvních 18 týmů ESL One Cologne!

Astralis, Team Liquid, Fnatic či G2, osm nejlepších týmu světa (dle ESL) a k tomu další se utkají bok po boku ve slibovaném playoff. Ještě před tím si však budeme moci užít kvalifikaci, kde také nalezneme známe světové organizace jako FURIA, Evil Geniuses nebo Vitality. Celkový turnaj pak pojme obrovský počet 24 celků.

These are your teams for #ESLOne Cologne 2020! We already have 16 of the top 20 teams as ranked by #ESLProTour points, with another 6 left to invite!



Who are you most excited to see play? https://t.co/Cr2tgk4EYb pic.twitter.com/ZOcO045Tx1