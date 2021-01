Známe nejsledovanější hry na platformě Twitch za minulý měsíc

10. FIFA 21

zdroj: Dotesports

Stálice světového esportu se i u fanoušků drží na předních příčkách a my jsme zvědavi, zda se na podobnou pozici dostane někdy i NHL.

9. Among Us

zdroj: CNET

Among Us přišlo jako blesk z čistého nebe a už měsíce se drží v TOP 10. Navíc s nadcházejícími aktualizacemi to nevypadá, že by se chystalo polevovat a my jsme za to rádi.

8. Call of Duty: Warzone

zdroj: Activision

Pokud bude kdokoliv tvrdit, že žánru battle royale už odzvonilo, tento titul je zcela jistě přesvědčí o opaku. Warzone je totiž do detailů vyšperkovaná střílečka a i my se k ní jednou za čas rádi vracíme.

7. Grand Theft Auto V

zdroj: Rockstar

GTA V Online vydělává vývojářům z Rockstar obrovské peníze, a není se tedy čemu divit, že má právě online část této hry takovou sledovanost (zejména kvůli RP serverům).

6. Cyberpunk

zdroj: Vlastní foto autora

Určitě ne ideální start ještě neznamená špatná čísla sledovanosti, právě naopak.

5. CS:GO

zdroj: Win.GG

CS:GO je zde s námi více než dvacet let a jeho popularita oproti konkurenčním titulům stále neklesá. Změní se to někdy?

4. Minecraft

zdroj: Archiv

Kreativita, obrovské možnosti a znovuhratelnost, to vše už skoro deset let nabízí tahle kostičkovaná hříčka. Společně s dalšími módy a minihrami to je nekonečná porce zábavy.

3. WoW: Shadowlands

zdroj: Blizzard

Shadowlands je obrovský úspěch, na který může být Blizzard právem hrdý. Naslouchat svým fanouškům a neusnout na vavřínech se letos vývojářům z Blizzardu povedlo.

2. League of Legends

zdroj: Archiv

Více než deset let stará hra se stále drží na vrcholu sledovanosti, a to i mimo klasickou sezónu ligy a turnajů. Klobouk dolů.

1. Fortnite

zdroj: Epic Games

Mnoho lidí tomu asi nebude věřit, ale Fortnite to znovu dokázal. Nevíme, zda ještě nějaký online titul zopakuje obrovský úspěch z roku 2017/2018, ale určitě si to přejeme.