Známe platy profesionálů CS:GO z týmu Cloud 9

Na začátek je důležité říci, že se jedná čistě o platy jednotlivých hráčů, nepočítáme s bonusy za odehrané zápasy či za výhry z turnajů. Jedna z prvních organizací, která se rozhodla ukázat tajná čísla kontraktů, je právě Cloud 9 a to díky novému generálnímu manažerovi - Henry "HenryG" Greer, který vstoupil do organizace začátkem září. Ten se rozhodl, že nastartuje novou éru týmu slouženou z nových hráčů a začal podepisovat smlouvy s top esportovci. Například tak Alex "ALEX" McMeekin (budoucí kapitán týmu) si přijde na 1.650.000$ v rámci tříletého kontraktu a jeho parťák Özgür “woxic” Eker na částku trošku nižší, ale stále velice dostačující v hodnotě 1.365.000$.

The 5th page in #C9CSGO’s new chapter is here!



Please welcome @w0xic to the Cloud9 Colossus!

Read more per @HLTVorg: https://t.co/flWwoaHXC3 pic.twitter.com/1lk4dd6F4q