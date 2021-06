Známe seznam měst, ve kterých se bude konat Mistrovství světa v League of Legends

Riot Games oznámili seznam měst, která budou hostit League of Legends World Championship 2021. Vše se uskuteční v Shanghai, Qingdao, Wuhanu, Chengu a Shenzhenu. Vrcholem celého turnaje je grand finále, které se uskuteční 6. listopadu 2021 v Universiade Sportovním Centru. Hala je připravena poskytnout zázemí až pro 60 000 fanoušků a to v samotném srdci pátého největšího čínského města.

Čína je pro League of Legends jednou z nejdůležitějších zemí, není tedy divu, že se tato akce uskuteční na její půdě už potřetí v historii. Mistrovství světa se v Číně odehrálo již loni, vše se ale konalo pouze v Shanghai. Kvůli opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru měla akce navíc přísná omezení a dostal se na ni pouze zlomek fanoušků. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým se akce přesunula do Číny i letos a to i přes to, že původně se měla uskutečnit v Severní Americe.

„Chceme poskytnout živý zážitek ze hry fanouškům z celé země, jak bylo i původně v plánu,” sdělil Riot v oficiálním oznámení. Začátek celého Mistrovství bude teprve oznámen.

Co na čínský double říkáte? Viděli byste turnaj raději na americké půdě?