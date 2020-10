Známe skupiny hlavní části Mistrovství světa v League of Legends

Jediní dva zástupci z České Republiky (Carzzy a Humanoid) se bohužel nedočkali účasti v top 16 týmech z celého světa. Po velmi vratkém výkonu v úvodní části (Play-In) se nedostali přes tým SuperMassive Esports z Turecka a v těsné BO5 sérii tak v celém turnaji končí. Chlapcům však přejeme hodně zdaru a jsme si jisti, že ještě budou mít v budoucnu mnoho možností světu dokázat, co umí.

zdroj: Riot Games

Vraťme se však k samotné skupinové části. Nejvíce nás samozřejmě zajímají evropští zástupci v čele s G2 Esports (skupina A), Fnatic (skupina C) a Rogue (Skupina B). Ti to nebudou mít ani zdaleka jednoduché, nicméně nejhůře asi skončila naše trojka jménem Rogue, ta je totiž v tzv. "skupině smrti", jelikož Damwon Gaming (jednička z Koreje) a JD Gaming (dvojka z Číny) určitě nebudou lehkými soupeři. Nemyslíme si, že by Rogue neměli šanci, nicméně pokud oba dva celky budou hrát s nasazením jako v jejich národních soutěžích, nedáváme evropským Rogue moc šancí.

O dost lepší situace je ve skupinách "A" a "C". Právě totiž v Áčku můžeme vidět evropskou jedničku G2 Esports, která je jasným favoritem celé skupiny. Co také čekat od celku, který se v čele s hráči jako je Caps nebo Perkz, minulý rok podívali do samotného finále celého turnaje, kde ale bohužel prohráli proti čínskému týmu. Asi nejméně předvídatelná skupina je však zcela určitě skupina "C", všechny čtyři týmy vypadají na papíře podobně silně a bude se tak nejspíše jednat o aktuální sílu každého z nich. Doufejme však, že Fnatic místo v playoff urvou.

Jaký je Váš nejoblíbenější tým letošních Worlds a budete sledovat další průběh?