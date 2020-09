Známe skupiny letošního Světového šampionátu v League of Legends

Worlds 2020 Play-In Los

Play-In, nebo-li první část Worlds, která započne už koncem tohoto měsíce, se skládá z dvou skupin po pěti hráčích. Skupina "A" tak chytla jasný západní závan, umístily se do ní totiž týmy jako jsou MAD Lions (jediné české zastoupení na Worlds díky Carzzymu a Humanoidovi), američtí Team Liquid či Legacy Esports (Autrálie). Outsideři této skupiny v podobě právě Legacy Esports, Papara Supermassive (Turecko) a Intz (Brazílie) tak budou nucení spoléhat na nekonzistentní hraní právě evropského a amerického celku a svůj vlastní výkon, který může na Worlds jedině překvapit.

Pokud se pak podíváme na skupinu B, najdeme zde jeden LGD Gaming (Čína), PSG Talon (Taiwan), V3 Esports (Japonsko), Unicorns of Love (Rusko) a Rainbow7 (Mexiko). Zde bychom pouze rádi podotkli, že právě japonský, ruský a mexický tým budou muset ukázat velké schopnosti, aby se dostali přes velikány jako LGD Gaming a PSG Talon. Týmy s obrovskými historickými úspěchy.

Z této části se pak čtyři nejlepší týmy dostanou do hlavního programu celého turnaje.

Worlds 2020 Hlavní Část Los

Samotná hlavní část pak nabídne ohromnou podívanou. Při účasti tří z každého tří hlavních regionu - Evropa, Čína, Korea, se můžeme těšit na neskutečné zápasy a samozřejmě doufejme, velký evropský a třeba i český úspěch. Do hlavní části se totiž může probojovat právě tým MAD Lions (Evropa), nicméně pokud by se to klukům povedlo, zahrají si skupinu "D" (jelikož ve všech ostatních už se nachází jeden evropský tým), což bude reálně znamenat boj s TOP Esports (Čina) nebo DRX (Korea). I přestože tak české síle na Worlds věříme, v tomto případě se budou muset hráči hodně činit.

Skupina "B" je na tom pak dosti podobně, naše zastoupení Rogue se v ní utkají s nejlepší korejským týmem Damwon Gaminga druhým nejlepším čínským JD Gaming. Oba tyto týmy jsou extrémně dobré a situace ve skupině "D" a "B" se tak jednoznačně prozatím naklání směrem k Asijským celkům. Naopak skupiny "A" a "C" vypadají o dost více hratelněji, přičemž G2 Esports (Evropa) jsou jasnými favority a i týmu Fnatic (Evropa) dáváme velké šance na úspěch proti americké jedničce Team SoloMid a korejské trojce GEN.G.

Co vy, budete se dívat na Worlds a pokud ano, kterým týmům budete fandit? My samozřejmě držíme nejvíce palce Carzzymu a Humanoidovi, jelikož věříme, že MAD Lions mají světu co ukázat a to i přes horší konec letního splitu.