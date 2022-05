Českému Entropiqu se daří, v PUBG vyhrál skoro 1,5 milionu

Esportová organizace Entropiq vznikla už před více než dvěma lety a od samého počátku si klade neskromné cíle. Jeden z takových se jí podařilo naplnit i nyní.

Tým CS:GO sbírá v zahraničí úspěchy, aktuálně se kvalifikoval na jeden z největších turnajů v americkém Dallasu, teď si ovšem Entropiq připisuje další významný zářez na pažbě v PlayerUnknown's Battlegrounds. Obsadil totiž první místo v evropské tour PUBG Continental Series 6 s finanční odměnou téměř 1,5 milionu korun pro vítězný tým a prakticky jistou kvalifikaci na světový šampionát PUBG Global Championship 2022, který se bude konat letos v listopadu.

Cestu k pohádkové výhře popisuje manažer týmu Šimon Hradečný: “Abych dokázal popsat, jak moc sladká je tato výhra, musím se vrátit do minulosti. Když se k nám v létě minulého roku připojil tento tým, byli jsme krůček od postupu na světový šampionát, ale bohužel jsme se nedostali do grand finále PCS 5 a kvůli tomu jsme skončili jako první nepostupující tým z našeho regionu. Včerejší výhrou jsme si téměř jistě účast zajistili a nemůžeme se dočkat oznámení, kde se v listopadu sejdeme s těmi nejlepšími týmy z celého světa.

Výhra na PCS 6 je pro nás skvělá i díky tomu, čím jsme si museli projít, ať už jde o kvalifikace, nebo před nedávnem nepovedený turnaj G-Loot. I přes některá zklamání jsme tým udrželi pohromadě a nadále jej podporovali. Nyní se nám za to odměnil. Je to jeden z největších dosavadních úspěchů pro celý Entropiq a doufáme, že ve zbytku sezóny navážeme na vítěznou vlnu a podaří se nám přidat do sbírky další podobné trofeje!”, přibližuje cestu turnajem Hradečný.

Entropiq byl založený v lednu 2020 pokerovým profesionálem, matematikem a podnikatelem Martinem Kabrhelem. Ambasadory týmu jsou fotbalová legenda Vladimír Šmicer a zápasník světové organizace UFC Makhmud „Mach“ Muradov.