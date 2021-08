Entropiq oznamuje sestavu obnoveného PUBG týmu

Československý PUBG tým Enropiqu v poslední době provázely potíže. Ty nakonec vedly k ukončení spolupráce, souvisely především s vnitřními rozpory a nedůvěrou. Namísto toho, aby se společnost pokoušela nahradit část týmu novými členy s nejistým výsledkem, rozhodla se k razantnímu kroku.

Neznamená to ale, že by Entropiq z PUBG scény zmizel. Oslovil jej totiž týmový manažer chorvatského týmu Redline Niki Mamic. Redline aktuálně patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Připsal si skvělé třetí místo v červnové PUBG Continental Series 4: Europe. Zde získal nejen slušnou prémii $25.000, ale také 215 bodů do leaderboardu PGC, ve kterém zatím drží šestou postupovou příčku na světový šampionát PUBG Global Championship 2021.

Novou sestavu tvoří čtveřice Luka "Lukarux" Rukavina, Jovan "Naylup" Tomasevic, Jurica "ivas" Baronic a Milos "Qbe" Darinkovic. Nahrazení původního mužstva zjevně proběhlo velmi hladce, skupina navíc stihla i cestu do Česka. Hráči už mají za sebou první pražský bootcamp, který byl zaměřený především na teambuilidng, marketingové aktivity a poznání nové organizace. Prvním turnajem v černo-zelených barvách Entropiq bude pro novou sestavu v termínu 20.-22.8. Regional Playoff blížící se PCS5. Půjde o zajímavé prémie a další důležité body. Do hlavního turnaje se protlačí pouze tři nejlepší týmy.