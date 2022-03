Entopiq představuje nový ženský tým pro CS:GO

Esportový klub Entropiq představuje další tým CS:GO. Před několika dny došlo k oznámení CS:GO akademie Entropiq Future, od dnešního dne bude barvy Entropiqu reprezentovat také profesionální dívčí tým Entropiq Queens. Jedná se tak již o čtvrtou sestavu v jednom z nejpopulárnějších kompetitivních herních titulů v portfoliu ambiciózní organizace.

Entropiq již na začátku svého vzniku avizoval, že chce expandovat a konkurovat nejlepším evropským i světovým týmům. Po představení úspěšného mezinárodního projektu v CS:GO nyní přichází s další zahraniční akvizicí Entropiq Queens, složenou z pěti polských žen.

Aleksandra „Olkaa“ Janiszewska, Martyna „Leti“ Owsik, Agata „Ailie“ Serafin, Aleksandra „Nessi“ Kotowicz, Paulina „pavlla“ Bucholc a trenér Michal „misioREX“ Antosz tvoří sestavu, která bude Entropiq reprezentovat na všech evropských akcích. V nejbližších týdnech a měsících jsou v plánu například účasti v ESEA Female Cash Cups, ESEA Open a také ESL Impact s celkovou dotací půl milionu dolarů. Většina ze současné sestavy týmu spolu hraje více než rok a půl.

„Angažmá polských děvčat je z našeho pohledu naprosto logický a správný krok. CS:GO stále vnímáme jako jeden z nejpopulárnějších herních titulů současnosti a jsme velmi rádi, že můžeme v našich řadách přivítat již čtvrtý tým nestárnoucí FPS střílečky od amerického softwarového gigantu Valve. Od roku 2019 jsme mohli sledovat nárůst popularity ženského CS:GO. Ženy v esportu chceme podporovat a současně v něm vidíme příležitost do budoucna. We are stronger together!“ říká Daniel Kloud, CEO Entropiq.