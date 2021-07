Slovenský hráč GuardiaN nedávno ohlásil velký návrat, nyní ale opět ztrácí angažmá

V září roku 2020 GuardiaN oznámil, že je volným hráčem, který je ale stále připraven bojovat o CS:GO Major. V červnu 2021 se konečně začalo blýskat na lepší časy, když ruský tým Trident oznámil novou sestavu, ve které figuroval i slovenský borec.

7 months of training, sweat, victories and defeats — today we farewell with our CS:GO roster.@seizedwf, @guardiancsgo, Norwi, @claxiics, @trickycsgo, thanks a lot for your contribution. You gave us unforgetable emotions, big plays and friendly fans. GL in your future career. pic.twitter.com/6qqGphKIEF