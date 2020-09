Už dnes začíná Mistrovství světa v League of Legends

Pouhé tři hodiny nás dělí od začátku první Play-In částí a hned začáteční zápas bude v režii jediných dvou Čechů na letošním mistrovství. Carzzy a Humanoid se nám ukáží tradičně ve zlatých dresech a věříme, že první část turnaje, ve které se představí hlavně týmy z menších regiónu, nebude pro české lvy žádný problém.

Worlds se tedy skládají ze tří částí. Play-In, Skupinová část a Playoff. Losování skupin proběhlo dříve v tomto měsíci a psali jsme o něm zde. Mistrovství světa se však letos odehraje pouze v městě Šanghaj a ani přípravy nebyly vůbec jednoduché. Situace okolo koronaviru totiž neumožní účast fanoušků na samotném turnaji, nicméně o to více se očekává nápor sledovanosti, která každým rokem láme rekordy.

zdroj: Riot Games

Také všichni hráči si po příletu do Číny museli projít čtrnácti denní karanténou a sešli se tak teprve před pár dny. Carzzy nás však zásoboval pravidelnou dávkou emocí na svém Twitteru, který byste určitě neměli minout.

Držíme tedy našim hráčům palce a doufáme, že se v měsíc dlouhém turnaji probojují až do sladkého konce.

quarantine is over boys and girls pic.twitter.com/rfomGZsulW