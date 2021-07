Velký úspěch pro tuzemskou scénu, český hráč si zahraje na největším turnaji Dota 2

Saberlight obléká barvy severoamerické organizace Undying. Při cestě do finále musel Undying porazit The Cut, Black N Yellow a 4 Zoomers. Jejich výkon byl ale naprosto suverénní a když se v grand finále opět střetli s 4 Zoomers, svou dominanci jen potvrdili a smetli soupeře 3-0. Celá kvalifikace bez ztráty jediné mapy, Undying ukázali, že na The International jsou připraveni.

120 ping, losing over and over to QC and EG, months of practice but in the end, it was all worth it.



People say to go wake up at 4 in the morning to achieve your dreams, but sometimes it requires to go at sleep at 4.



Huge shoutout to my teammates, fucking beasts.