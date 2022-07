Absurdní herní ovladače mají žně. Getting Over It se dá hrát v kotli a s kladivem

Včera jsme vás informovali o tom, kterak se dovedný hráč postavil výzvám Elden Ringu za pomoci piana. Ačkoli je před jeho herní zdatností třeba smeknout, protože nakonec dokázal hru pokořit, zjevně to není ten nejbizarnější kousek, který se za poslední dobu udál.

Možná si ještě vzpomenete na hru Getting Over It with Bennett Foddy, na první pohled legrační hříčku, která ale umí potrápit víc než leckterý jiný velký titul. Ovládáte v ní záhadného muže, který je zpola schovaný v kotli a k pohybu využívá odrážení masivním kladivem. Hra byla před lety populární především díky streamerům, kteří u ní často přicházeli o nervy, zejména proto, že je každý pokrok vykoupen velkým množstvím úsilí, ale je nesmírně snadné jedinou chybičkou ztratit hromadu času a vrátit se skoro na začátek.

Hra se sice dá hrát na klávesnici s myší, případně na gamepadu, německý streamer HandOfBlood se ovšem rozhodl, že to je příliš nudné a přišel s vlastním konceptem. Do makety kotle si vlezl sám a hru se jal ovládat speciálním nástrojem ve tvaru onoho obřího kladiva. Samozřejmě je jeho snažení spíše neúspěšné a celé video je především cvičením ve frustraci, za provedení si ale zaslouží pochvalu.

Překonání první překážky mu zabralo více než půl hodiny a moc dál se nedostal, pokud ovšem přežijete německé nadávky a naštvané vřískání, určitě se na pokus podívejte sami.