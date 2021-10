Blizzard ruší příští Blizzcon, chce se věnovat podpoře svých týmů

Blizzcon patřil po dlouhých 16 let mezi stálice herních akcí, za tuto dobu neproběhl pouze třikrát. Napřed v roce 2006, tedy rok po vůbec prvním konání, následně v roce 2012 a pak pochopitelně loni, kdy zrušení akce zapříčinila koronavirová pandemie. Ačkoli se v příštím roce měl konat aspoň digitálně, Blizzard akci BlizzConline úplně zrušil.

V tiskovém prohlášení společnost uvádí, že ačkoli je pro ni tato akce velmi důležitá a uvědomuje si její význam, v současné době je lepší, když potřebné zdroje věnuje podpoře interních týmů a vývoji očekávaných herních titulů.

Pauza má být zároveň využita k vymyšlení nové podoby akce, která prozatím nemá náhradní termín konání. Je tedy zřejmé, dojde k zásadní transformaci. Blizzard se zavazuje k tomu, že ať už bude příští podoba jakákoli, bude akce bezpečná, přístupná a inkluzivní pro všechny.

Ačkoli únorový event neproběhne, neznamená to, že bychom se nedozvěděli nic o chystaných hrách. Firma má v současné době v běhu dva velmi očekávané projekty, kromě Overwatch 2 je to samozřejmě Diablo IV. Ani jedna z těchto her prozatím nemá konkrétní termín vydání, doufejme, že by počátek příštího roku mohl přinést konkrétnější informace.

Blizzard v současné době čelí obvinění z toxického prostředí na pracovišti. Více než 40 zaměstnanců bylo v rámci interního vyšetřování potrestáno, mezi způsoby zjednání nápravy patří mimo jiné i změna jména kovboje z Overwatch.