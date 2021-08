Slavný kovboj z Overwatch změní jméno. Důvodem je žaloba proti Blizzardu

O situaci kolem Blizzardu se toho už napsalo a napovídalo mnoho a pokud si potřebujete utřídit, co se vlastně stalo, můžete se podívat do našeho dedikovaného článku, případně si pustit video. Kromě personálních změn a doufejme i novému přístupu k zaměstnancům se ale kontroverze začíná dotýkat i samotných her. Z World of Warcraft má postupně zmizet veškerý obsah, odkazující na tvůrce Alexe Afrasiabiho, další na řadě je zjevně Overwatch.

Populární tvrďák Jesse McCree, který s radostí oznamuje příchod pravého poledne, totiž sdílí své jméno s jedním ze zaměstnanců, který se podílel na existenci nechvalně známého Cosby suite, tedy hotelového pokoje, kam si skupinka vysoce postavených členů firmy vodila ženy během BlizzConu. Skutečný McCree figuruje na fotografii, kde se tito muži vyfotili s portrétem komika a herce Billa Cosbyho, odsouzeného za řadu znásilnění.

Ve vyjádření týmu vývojářů Overwatch stojí, že společně došli k rozhodnutí změnit McCreeho jméno tak, aby lépe odráželo hodnoty studia. Uvědomují si ale, že k takové změně je třeba přistupovat velmi citlivě, protože se jedná o roky milovanou a známou postavu. Prvním krokem je odklad příštího příběhového oblouku, v září místo něj vyjde nová FFA mapa.

Napříště také žádná z postav nebude mít jméno podle skutečného člověka, aby bylo zcela jasné, že studio buduje fiktivní univerzum a že je jeho podoba týmovým dílem.

Zatímco někteří fanoušci berou změnu jako pozitivní první krok, jiní rozhodnutí kritizují. Vadí jim jednak samotná změna jména u ikonické postavy, ale mnozí také poukazují na to, že se jedná pouze o šarádu místo skutečně smysluplných a účinných řešení.

V tuto chvíli není jasné, jak se McCree bude napříště jmenovat, ani kdy přesně ke změně dojde.