Vývoj Overwatch 2 narazil na zásadní problém. Hra zřejmě nevyjde ani příští rok

V Blizzardu to momentálně vře a je docela dobře možné, že aktuální situace nepříjemně zamává i s chystanými hrami. Není to ale ten jediný důvod, proč na některé tituly čekáme podstatně déle, než by se nám líbilo.

Řeč je o Overwatch 2, oznámené už v roce 2019. Pokračování skvělé týmové střílečky je pořád v nedohlednu a insider s přezdívkou Metro přišel s celou řadou informací, které podle něj za zdržením stojí. S podivem přitom dodává, že obrovská část hry je prakticky hotová.

Dle Metrových zdrojů mají v Blizzardu v podstatě hotovou singleplayerovou kampaň, nové mapy pro multiplayer a zhruba hotové i nové hrdiny. Blizzard ale v minulosti slíbil i zásadní přepracování současných hratelných postav a právě v tom údajně tkví kámen úrazu.

Overwatch 2 má totiž změnit multiplayerové matche na 5v5 ze současných 6v6 a zdá se, že si v Blizzardu neuvědomili, kolik práce a úprav bude tahle na první pohled malá změna znamenat. Jako příklad je uváděn například McCree a jeho stunovací skill, který je v nové variantě až příliš silný.

Zdroje blízké vývoji říkají, že je v tomto ohledu na hře ještě spousta práce a vydání v příštím roce je spíše nepravděpodobné. Overwatch 2 tak nejspíše vyjde až v roce 2023, a to navzdory tomu, že na nedávném setkání s investory si Activision Blizzard pochvaloval splnění důležitého vývojového milníku. Samozřejmě jsou všechny informace nepotvrzené a pocházející z anonymních zdrojů, ale s ohledem na ticho, které se kolem Overwatch 2 rozléhá, na nich není nic překvapivého.