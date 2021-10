Activision odhaluje Ricochet, nový systém má zatočit s podvodníky a hackery v Call of Duty

Včera jsme vás informovali o výhružné zprávě, kterou vývojáři Call of Duty na sociálních sítích směřovali vůči hackerům a podvodníkům. V jejím závěru slibovali, že už brzy tahle skupinka hráčů pochopí, že není vítána. A nyní už víme, jak je chce Activision vypudit.

Prostředkem bude nový anti-cheatovací systém Ricochet, který sestává z hned několika ochranných aspektů. Operovat bude na úrovni kernelu, tedy v samotném centru vašeho operačního systému, Activision se nicméně dušuje, že k jeho spuštění bude docházet jen v souvislosti se hrou a bude monitorovat pouze její procesy.

Mimo to bude do ochrany zapojeno také strojové učení, které bude zkoumat chování hráčů a vyhodnocovat potenciální nestandardní aspekty, vyjma umělé inteligence pak s podvodníky v rámci Ricochetu bude bojovat i tým profesionálů.

Ricochet bude do Call of Duty: Warzone implementován s plánovanou pacifickou aktualizací, která vymění mapu Verdansk za druhoválečné bojiště, letošní díl Call of Duty: Vanguard s ním bude rovnou startovat. Mezi hráči zpráva vyvolala rozporuplné reakce, ochrana na úrovni kernelu totiž v mnohých budí obavy o zabezpečení PC. V boji proti hackerům už ale herním společnostem mnoho jiných možností nezbývá.