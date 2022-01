Activision údajně na příští rok chystá Call of Duty: Warzone 2

Pokud jste si mysleli, že Call of Duty: Warzone bude stabilní platformou, kterou budou vývojáři pravidelně updatovat s každým novým dílem série CoD, možná jste se mýlili. Aspoň to tvrdí Jason Schreier z Bloombergu, dle jehož informací se úspěšné battle royale příští rok dočká druhého dílu.

Bohužel je to zatím to jediné, co o možném pokračování víme. Informace je součástí většího balíčku, který hovoří o plánech Microsoftu po akvizici Activision Blizzard. Vyplývá z něj například mimo jiné i to, že minimálně tři další díly Call of Duty ještě mají vyjít na platformě PlayStation. Co se stane potom je ve hvězdách.

S druhými díly her, u kterých jsme počítali spíše s letitou podporou, má Activision své zkušenosti, ostatně něco podobného se stalo s Destiny, která po několika expanzích dostala plnohodnotný druhý díl. V segmentu free-to-play battle royale, jako je Apex Legends, Fortnite nebo právě Warzone je ale podobný krok neobvyklý, hry zpravidla fungují na bázi sezón a obsahových updatů.

Z oficiálních zdrojů nicméně žádné informace zatím nepřišly, co se tedy bude s Warzone dít je zatím jen předmětem spekulací. Problémy, které hra v poslední době měla, ale možná po velkém a přísném řezu volají.