Activision v boji s cheatery přitvrzuje. Bany se mohou vztahovat i na minulé a budoucí díly CoD

Nepříjemná situace s cheatery v Call of Duty: Warzone i v běžném multiplayeru otravovala hráče dlouhodobě, vydavatelství Activision s ní bojovalo především velkým vlnami banů. Před časem ale oznámilo nový anticheat systém Ricochet, který by měl problém udusat u samého pramene. Navíc firma zpřísnila svá pravidla a tresty.

Ricochet startuje již nyní na úrovni serverů, drivery na bázi kernelu pro uživatele dorazí až v prosinci se startem nové mapy pro Warzone. Kromě toho se Activision zavazuje provádět zátahy a banovací vlny v kratších intervalech.

Firma navíc uvedla, že v opakovaných případech cheatování může přikročit k permanentnímu banu, který se nebude vztahovat jen na konkrétní díl série Call of Duty, ale i na všechny minulé a budoucí. Cheater recidivista by si tedy už v budoucnu žádnou hru ze série nezahrál.

Podobný krok by pro vydavatelství mohl být obtížně proveditelný, usnadnit by jej mohly nové Windows 11 se svým standardem Trusted Platform Module 2.0, který už využívá třeba Valorant. Uvidíme, zda zpřísnění pravidel bude mít pozitivní vliv na multiplayerový zážitek v Call of Duty.