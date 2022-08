Activision vyhrává bizarní soudní spor. Žalující tvrdil, že je hlavní postavou CoD: Infinite Warfare

Activision Blizzard prožívá, co se různých kontroverzní a žalob týče, velmi těžké období a image společnosti je v troskách. Jedno malé vítězství si ovšem přeci jen může připsat. Zvítězila totiž v bizarním soudním sporu, nad kterým zůstává rozum stát.

Na podzim loňského roku totiž kalifornská firma Brooks Entertainment Inc. v čele se svým CEO Shonem Brooksem podala na Activision Blizzard žalobu z důvodu porušení autorských práv. Brooks, který o sobě hovoří jako o vynálezci a uvádí, že vlastní práva na hry Save One Bank a Stock Picker (jejichž existenci se ale například serveru Kotaku nepodařilo ověřit), tvrdí, že hlavní hrdina hry Call of Duty: Infinte Warfare je Sean Brooks, který je jasně postaven na jeho identitě, navíc pak Infinite Warfare stejně jako hry Save One Bank a Stock Picker obsahuje skriptovanou scénu v luxusním obchodním domě, čímž se vydavatelství Activision Blizzard mělo dopustit dalšího plagiátorství.

Není divu, že s podobnou argumentací Brooks u soudu neuspěl. Soudce podotkl, že pokud by žalující strana hrála Infinite Warfare byť jen hodinu, věděla by, že hlavním hrdinou Infinite Warfare není Sean Brooks (který hraje minoritní vedlejší úlohu), ale kapitán Nick Reyes. Ačkoli se navíc ve hře objevuje futuristický obchodní dům v Ženevě budoucnosti, Sean Brooks se v něm vůbec nevyskytuje a hráči hrají celou dobu za Reyese.

Těžko říct, proč se Brooks a jeho firma pouštěla do zjevně předem prohraného boje, mimo publicitu ale také získala povinnost zaplatit soudní výlohy Activisionu.