Battle royale se změní. Vývojáři Warzone pracují na evoluci žánru

Battle royale je jednak velmi povedený japonský film, jednak velmi oblíbený herní žánr, který se do zorného pole mainstreamového publika dostal kolem roku 2017 díky PUBG a celé řadě následovatelů, jeho kořeny ale leží v mnohem starších modifikacích pro nejrůznější hry včetně Minecraftu.

Ačkoli se hry v nuancích liší, základní stavební kameny bývají stejné. Velký počet hráčů se objeví v zóně, jejíž okraje se postupně smršťují a kdo přežije jako poslední, zvítězil. To se ale v pokračování Call of Duty: Warzone, jehož vydání je v plánu na příští rok, velmi pravděpodobně do jisté míry změní.

Vyplývá to aspoň z rozhovoru s kreativním šéfem vývoje Joshem Leadem, který proběhl v rámci livestreamu s veteránem Call of Duty Teepem. V něm padlo, že se autoři zamýšlejí nad tím, jak celý žánr posunout. Samozřejmě milují battle royale a považují ho za velmi zábavné, ale na velké ploše s mnoha hráči se určitě dá vymyslet spousta inovací a změn. Dá se tedy předpokládat, že Warzone 2 bude v mnoha ohledech odlišným herním zážitkem.

Série Call of Duty s battle royale koketovala už v roce 2018, kdy v rámci Black Ops 4 vyšel i režim Blackout. Skutečnou popularitu si ale vydobyl až předloňský Warzone.