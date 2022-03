Co potřebuje Warzone 2 k úspěchu? Slavní streameři mají jasno

Call of Duty: Warzone si brzy odkroutí dva roky na trhu a od počátečního extrémního úspěchu se bohužel dostala do dlouhodobých nepříjemných problémů s technických stavem i množstvím cheaterů. I proto vzali fanoušci s povděkem nedávnou oficiální informaci, že letos nevyjde jen tradiční aktualizace, nýbrž plnohodnotný druhý díl.

Activision Blizzard zatím drží Warzone 2 pěkně pod pokličkou a kromě velmi neurčitých slibů o revoluci v battle royale a sandboxové hratelnosti si nechává podobu hry pro sebe. To ale neznamená, že známí streameři a bývalí profesionální hráči Call of Duty už neřeší, co by si od nového dílu přáli.

Patří mezi ně i NICKMERCS a TimTheTatMan, kteří v nedávném společném streamu vyjádřili naději, že by se Warzone 2 mohla odehrávat na mapách z Call of Duty: Modern Warfare 2. Infinity Ward ostatně letos kutí pokračování pro reboot Modern Warfare z roku 2019 a objevily se zvěsti, že bychom v rámci hry mohli dostat i osvěžené mapy pro díl z roku 2009.

Oba odborníci se shodli, že by bylo skvělé v rámci Warzone začít třeba v Highrise, proběhnout přes Terminal a skončit ve Favele. Není podle nich důvod, aby vývojáři vytvářeli skvělé mapy pro multiplayer a ty pak s vydáním nového dílu prostě umřely. Uvidíme, zda bude Warzone 2 slepencem známých map, jako tomu bylo v prvním CoD battle royale pokusu jménem Blackout, nebo jestli půjde o nový Verdansk či Calderu.