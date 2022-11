„Battlefield se nemůže rovnat s Call of Duty,“ tvrdí Sony

Microsoft se svou plánovanou akvizicí vydavatelství Activision Blizzard doslova kopl do vosího hnízda a konkurenční společnost Sony se procesu snaží klást překážky na každém kroku. Problém z jejího pohledu představuje především exkluzivní vlastnictví značky Call of Duty, které by podle japonského držitele platformy dalo Microsoftu neférovou konkurenční výhodu.

I když se Microsoft v nedávné době zavázal, že bude Call of Duty na PlayStationu vycházet po dalších deset let, Sony to zjevně nestačí. S ohledem na to, že aktuální Modern Warfare II vydělalo za první tři dny 800 milionů dolarů a série na konzolích PlayStation prodává nejvíc kusů, byla by ztráta takového příjmu dost bolestivá.

Společnost Sony tedy předložila další důkazy o tom, jak je Call of Duty důležité pro její fungování. Do přestřelky se tak zcela neočekávaně dostala série Battlefield, která se podle Sony svou úspěšností nemůže Call of Duty vůbec rovnat.

„Společnost Electronic Arts (po Activisionu jeden z největších nezávislých vývojářů) se již mnoho let snaží vytvořit konkurenci pro Call of Duty v podobě série Battlefield. Navzdory podobnostem mezi Call of Duty a Battlefield a navzdory výsledkům EA ve vývoji dalších úspěšných AAA sérií (například FIFA, Mass Effect, Need for Speed a Star Wars: Battlefront) - série Battlefield nedokáže držet krok. Do srpna 2021 se prodalo více než 400 milionů kusů her Call of Duty, zatímco Battlefieldu se prodalo jen 88,7 milionu kopií,“ stojí ve vyjádření Sony.

Společnost také obvinila Microsoft z toho, že z ní chce udělat druhé Nintendo. Z interních dokumentů totiž vyplývá, že Microsoft Nintendo nepovažuje za svou konkurenci a jeho aktivity zdaleka nesleduje s takovou pečlivostí. Nintendo navíc nestaví podstatnou část své obchodní strategie na akčních střílečkách.