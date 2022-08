Beta Modern Warfare II dorazí za měsíc, přednost dostanou předobjednávky

Call of Duty: Modern Warfare II dorazí letos na podzim a naváže na populární díl z roku 2019. Ještě předtím si ale hru budete moci jako tradičně vyzkoušet skrz beta testy, které budou k dispozici napříč všemi platformami, jako první si ovšem zahrají majitelé PlayStationů.

Vývojáři z Infinity Ward, kteří Modern Warfare II připravují, se o informace k betatestu podělili na proběhlém ligovém šampionátu CDL. Jako obvykle platí, že v testování dostanou přednost ti hráči, kteří si nové Call of Duty předobjednali.

První raná beta proběhne pro majitele předobjednávek od 16. do 17. září na PlayStationu 4 a 5, od 18. do 20. září si pak na těchto platformách budou moci zahrát všichni. Od 22. září započne cross-play beta pro předobjednávky na Xboxu, PC a Playstationu, do které se 24. září budou moci přidat i všichni ostatní a potrvá do 26. září.

Pokud si hru nechcete předobjednávat a zároveň se vám nechce čekat na otevřené termíny, máte šanci získat přístupový klíč od streamerů či YouTuberů, případně od některých médií. Call of Duty: Modern Warfare II vyjde na PC a současné i minulé generaci konzolí 28. října letošního roku.