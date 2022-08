Značka Call of Duty i příští rok nabídne prémiový obsah

Až dosud jsme počítali s tím, že si značka Call of Duty, minimálně její plnohodnotná "velká" část, dá příští rok pauzu. Vydavatelství Activision Blizzard ve svých minulých vyjádřeních opakovaně sdělovalo, že má připravenou zásobu prémiového i free-to-play obsahu pro rok 2022 a dál, další díl série ovšem v příštím roce čekat nemáme.

Mezi spekulace o tom, co by pod slavnou IP mohlo příští rok dorazit na naše obrazovky, spadá například standalone zombie hra od Treyarchu nebo free-to-play projekt (což může být jedna a tatáž záležitost), žádné konkrétní informace ale vydavatel neposkytl. Bližší detaily nicméně vyplynuly nyní při příležitosti setkání s investory a zveřejnění finančních výsledků za uplynulé období.

Activision Blizzard tvrdí, že i v roce 2023 nabídne svým zákazníkům prémiový obsah. Mezi ten zpravidla řadí "velké" a placené díly série a ne free-to-play záležitosti, jako je CoD Mobile. S ohledem na to, že i Warzone 2.0 má ještě dorazit v letošním roce je na místě otázka, co konkrétně máme od příštího roku očekávat.

„Čtvrté čtvrtletí [roku 2022] zahájí novou éru série Call of Duty. Očekávání od Call of Duty: Modern Warfare II, jehož vydání je naplánováno na konzole a PC, jsou velká. Pokračování Modern Warfare z roku 2019, dosud nejúspěšnějšího titulu Call of Duty, je dosud nejambicióznějším pokračováním celé série. Zcela nový zážitek Call of Duty: Warzone 2.0, úzce integrovaný s prémiovou hrou, bude uveden na trh jako rozšíření univerza Modern Warfare ještě letos. Studia společnosti Activision také pokračují ve výrazném pokroku na inovativním mobilním zážitku, který rozšíří Warzone na největší a nejrychleji rostoucí platformu. Napříč celým ekosystémem Call of Duty mají týmy vynikající pozici k tomu, aby pokračovaly ve vývoji nového prémiového obsahu plánovaného na rok 2023 a další roky,“ stojí ve vyjádření vydavatelství.