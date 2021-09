Beta Vanguardu prodloužena, hru ale už nyní trápí hackeři a podvodníci

Otevřený beta test Call of Duty: Vanguard byl prodloužen, nově si ji budete moci zahrát až do středečních sedmi hodin večer. Vývojáři ze Sledgehammer Games navíc slibují, že účastníci bety dostanou za odměnu blueprint na zbraň Rat-a-Tat, postavu Artura Kingsleyho do Call of Duty Mobile a možnost přeskočit deset tierů battle passu v aktuálním Call of Duty: Black Ops Cold War a Call of Duty: Warzone.

V rámci betatestu můžete vyzkoušet mapy Champion Hill, Hotel Royal, Gavutu, Red Star a Eagle's Nest, k dispozici jsou režimy Champion Hill, Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Patrol a Search and Destroy.

Bohužel ale kolem bety Vanguardu nekolují jen dobré zprávy. Kromě toho, že se řada streamerů a profesionálních hráčů vyjádřila k množství problémů, kterým by se vývojáři do ostrého vydání měli věnovat (zvuky, umístění spawnů, hitboxy i samotná gunplay) se už v betě objevují uživatelé hacků, kteří se svým počínáním zvýhodňují na úkor poctivých hráčů.

It's already happening in Vanguard ‍♂️ (Via @bennylongstroke) pic.twitter.com/4w3FjTi0hD — DEXERTO Call of Duty Esports News (@DexertoIntel) September 18, 2021

Na sociálních sítích se objevila videa, která zcela jasně prokazují přítomnost cheaterů s automatickým zaměřováním, někteří hráči už dokázali získat ultimátní Damascus skin na zbraň, což není samo o sobě důkazem o podvodném chování, ale komunita se shoduje, že běžným hraním to za dobu trvání testu stihnout nelze.

Pro nové Call of Duty to rozhodně není dobrým signálem, cheateři jsou dlouhodobým problémem Warzone i běžného multiplayeru a jsou mimo jiné důvodem, proč mnozí hráči i streameři opouštějí hru ve prospěch konkurenčních titulů. V případě Cold War už vývojáři přikročili k razantním opatřením a velkým banovacím vlnám, v Call of Duty: Vanguard jim zjevně nezbyde nic jiného.

Hra vychází 5. listopadu na PC a současnou i minulou generaci konzolí.