Boti ve Warzone? Komunita podezírá vývojáře z řešení odlivu hráčů

Call of Duty: Warzone se krátce po svém uvedení na jaře 2020 vyhoupla do předních příček popularity žánru battle royale, postupem času ale bohužel jeho sláva začala uhasínat. Vynikající start, který zapříčinila jednak kvalita hry a slavné jméno značky, ale také optimálně zvolený termín vydání přímo do globální pandemie, především v měsících po vydání Call of Duty Vanguard zhořkl vydavatelství v ústech.

V nedávné minulosti jsme se dozvěděli, že Call of Duty meziročně přišlo o neuvěřitelných 50 milionů aktivních uživatelů. Důvodů je celá řada, za zmínku stojí především zoufalý stav anticheatovací ochrany, kvůli níž je ve hře obrovské množství podvodníků, na vině je ale i špatné vyvážení zbraní a v neposlední řadě nová mapa Caldera pro Warzone.

Bezprecedentní úbytek hráčů je samozřejmě nutné řešit a objevilo se podezření, že v Activisionu, respektive studiích, které se o Warzone starají, přistoupili k zásadnímu kroku, jenž ovšem zatím nijak nekomunikovali. Tím je možná přítomnost botů, tedy počítačem ovládaných "hráčů", kteří mají početně doplnit ty živé.

Hráč s přezdívkou Givvy sdílel video, na kterém chce demonstrovat nepřirozené chování hráče, jehož potkal při seskoku na bojiště. Tvrdí, že podobně by se člověk pod palbou nechoval. Zatímco někteří s ním souhlasí a poukazují na to, že klesající zájem o Warzone bude nevyhnutelně znamenat podobné zásahy, jiní tvrdí, že jejich děti nebo méně zkušení partneři hrají velmi podobně a mohlo zkrátka jít o pouhého nováčka.

Tak či tak je osud Warzone v podstatě naplněn, vydavatelství Activision Blizzard už v minulosti oznámilo, že se v budoucnosti dočkáme plnohodnotného nástupce, který by snad měl většinu problémů, v nichž se aktuální verze potácí, vyřešit a přijít s kýženými inovacemi. Necháme se překvapit.