Call of Duty: Modern Warfare II vypadá nezajímavě, říká Dr. Disrespect

Na letošní falešné E3 jsme se dočkali také odhalení záběrů z hraní Call of Duty: Modern Warfare 2, letošního dílu dlouhé série, který má napravit pošramocenou pověst po loňském Vanguardu. Hra na sebe opakovaně lákala skrz reklamní kampaň, nyní jsme ji ovšem konečně viděli v akci. Ne každý je ale spokojen.

Známý streamer Dr. Disrespect v minulosti na sérii Call of Duty dokonce pracoval (vytvořil několik map pro díl Advanced Warfare) a hraní Warzone tvořilo podstatnou část jeho streamovacího programu. V současné době ale patří k výrazným kritikům hry a raději od ní přešel ke konkurenčním battle royale. Jím založené studio Midnight Society navíc momentálně vyrábí dosud neodhalenou hru ve stejném žánru.

V nedávném streamu se jej jeden z diváků zeptal, co říká na odhalení záběrů z hraní Modern Warfare 2. Dr. Disrespect ani tentokrát nešetřil kritikou a zmínil, že ho záběry nezaujaly a navíc je podle něj zřejmé, že engine, na kterém hra běží, je zastaralý. Dodal že by mohl ukázat aktuální build své vlastní hry a že nic z odhalení Modern Warfare 2 by se mu nevyrovnalo.

"Myslím, že to budou muset s hratelností Modern Warfare ještě pořádně rozjet," řekl ve svém streamu. "Doufejme, že se jim to podaří. Ocenil bych fantastický multiplayer a nový battle royale. Nenechme se mýlit, víme, jaký to může mít potenciál."

Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází letos 28. října na PC a současné i minulé generaci konzolí