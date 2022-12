Call of Duty: Warzone 2.0 trápí glitche. Vrátila se i nesmrtelnost

Od vydání Warzone 2.0 uplynuly zhruba dva týdny a nová verze populárního battle royale se tak pořád ještě musí vyrovnat s množstvím porodních bolestí. Některé glitche a chyby jsou možná vtipné, jiné ale naopak hráče přivádějí k šílenství, zejména proto, že se objevovaly už v původní, dva a půl roku staré hře.

Vrátil se tak například problém s automaticky nasazovanou plynovou maskou, kterou si váš avavatar okamžitě nasadí v momentě, kdy se ocitne mimo herní zónu. Bohužel se tak může stát i v situaci, kdy je zrovna na padáku, přičemž animace nasazování masky padák vypne a vy tak pravděpodobně ne vlastní vinou přijdete o život. Tento problém byl v původní Warzone na mnohé žádosti hráčů opraven, v nové hře je ale zpět.

Nouze ale není ale o vyložené chyby, kromě toho, že hra padá a opět se v ní objevuje rostoucí množství cheaterů a podvodníků, se objevil i glitch, který zjevně dává některým hráčům nesmrtelnost. Bohužel ale zatím není jasné, jak jí lze dosáhnout.

Problém se objevil ve videu, které na Reddit sdílel uživatel DukeNukedEmm. Z něj vyplývá, že na něj při hraní naběhl hráč, kterého sice okamžitě zasáhl několika střelami, nic mu ale neudělal. Díky ingame proximity chatu je ale zřejmé, že ani sám nesmrtelný hráč netušil, co se to děje, a tak je prakticky vyloučeno, že by šlo o cheatování.

Navíc opakoval, že se právě vrátil do hry, je tedy pravděpodobné, že glitch nějak souvisí s návratem z Gulagu. Každopádně mají vývojáři co opravovat. Warzone 2.0 si ovšem i přes řadu chyb získala slušnou popularitu a nalákala už přes 25 milionů hráčů. Hra je free-to-play, zahrát si ji můžete na PC i současné a minulé generaci konzolí.