Call of Duty: Warzone trápí další zásadní chyba

Je to už ohraná písnička a v Activision Blizzard se zřejmě nemohou dočkat, až za aktuálním ročníkem Call of Duty a na něj napojeným battle royale Warzone udělají tlustou čáru, aby mohli žezlo převzít vývojáři z Infinity Ward a napravit pochroumanou reputaci.

Ačkoli má totiž 4. sezóna ve Warzone celou řadu příznivců a na novou mapu Fortune's Keep se obecně pějí ódy, bohužel se rychle objevil exploit, který většině hráčů kazí hru. Cheateři totiž přišli na způsob, jak se dostat mimo mapu a tedy mimo dohled hráčů a získávat tak fragy zadarmo.

Tento problém není v Call of Duty zas tak nový, už v minulosti jsme psali o tom, že konkrétní mapa multiplayeru Vanguardu umožňuje prakticky totéž. Běžní hráči jsou samozřejmě z jednání cheaterů otráveni a na sociálních sítích pokládají otázku, koho může hra tímto způsobem bavit, nicméně praxe ukazuje, že zřejmě docela dost jedinců.

Vývojáři z Raven Software tedy mají co opravovat, problém se totiž už začal objevovat i na mapě Caldera. Hráči si navíc stěžují, že se od startu 4. sezóny výrazně zhoršila situace s lagy a odezvou. Držíme palce, aby se to Vanguardu a Warzone povedlo aspoň nějak doklepat do podzimu, kdy vyjde očekávaný nástupce.