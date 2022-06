Konečně pozitivní přijetí. Nová sezóna Call of Duty Warzone se povedla, říkají streameři

Call of Duty: Warzone nemá po vydání nové mapy jménem Caldera na růžích ustláno a jeho popularita s aktuálním Vanguardem značně poklesla, ať už kvůli nedostatku nového obsahu, nebo kvůli problému s cheatery, který alespoň částečně vyřešila implementace nové anticheat technologie Ricochet. Aktuálně odstartovaná 4. sezóna se ale zřejmě vydařila.

Alespoň to říkají významná jména streamovací scény, jako je Nickmercs nebo TimTheTatman a další. Kromě nových zbraní, herních režimů, challengí a dalších prvků je za úspěch zodpovědná především nová mapa Fortune's Keep, kterou si mnozí hráči okamžitě oblíbili a šmahem ji označili za lepší, než je dosavadní Caldera.

Zmíněný Nickmercs, který kdysi Call of Duty i Warzone streamoval téměř výhradně se se hrou na konci loňského roku rozloučil a stal se jejím významným kritikem, když se občas vrátil, aby se podíval, zda autoři přinesli něco nového. I on má ale pro Fortune's Keep jen slova chvály a na škále od jedné do deseti by prý hodnotil osmičkou nebo devítkou.

Hlasů, které říkají, že aktuální update je nejlepší od vydání Call of Duty: Vanguard je mnohem víc, patří mezi ně třeba i Sally nebo EmZ z Cloud9. Životní cyklus hry se nicméně pomalu chýlí ke konci a s příchodem letošního dílu bychom se měli dočkat zbrusu nového battle royale zážitku v plnohodnotném pokračování Warzone. Vývojáři zatím nic konkrétního neprozradili, velkohubými sliby ale nešetří. Jak to dopadne ve skutečnosti se dozvíme letos na podzim