Call of Duty zřejmě ukradlo další skin. Nový případ plagiátorství se dotýká konkurenční hry

Před časem jsme vás informovali o trapném případu plagiátorství, když do Call of Duty přibyl v rámci aktualizace nový balíček se psím skinem, který ovšem, jak se velmi záhy ukázalo, nevymysleli tak úplně grafici ve vývojářských studiích spadajících pod Activision Blizzard. Mohli byste čekat, že se po této ostudě aspoň na čas podobné věci přesnou dít, ovšem to byste se mýlili.

Situace se opakuje a je nyní ještě o něco pikantnější. Do hry totiž přibyl nový skin s názvem Doomsayer, který je až nápadně podobný artworku, který vytvořil bývalý zaměstnanec Infinity Ward Rober Bowing. Co je na tom pikantního? Bowing totiž z Infinity Ward odešel do studia Midnight Society, které založil streamer Dr. Disrespect a které momentálně pracuje na vlastní hře Deadrop, jež plánuje silně konkurovat Warzone.

Jakmile si fanoušci na internetu podobnosti všimli, samozřejmě na extrémní podobnost Bowinga upozornili, načež on sám reagoval stroze povzdechnutím, že mohli skin alespoň pojmenovat po něm, následně ještě sdílel obrázek legendární odstřelovací pušky z Call of Duty, která nese vypovídající název "Corporate Theft".

I think @fourzerotwo (Robert Bowling) is going to be happy to see that Activision just added his own skin in #Vanguard

Maybe not... -> pic.twitter.com/vZTyWIp2pZ