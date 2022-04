Cheateři v Call of Duty čelí další překážce. Nově nevidí své protivníky

O tom, že se Call of Duty a specificky free-to-play battle royale Warzone v minulosti potýkalo s bezprecedentním počtem cheaterů, jsme psali už mnohokrát, stejně jako o sofistikovanější ochraně jménem Ricochet, která měla podvádění ve hře učinit definitivní přítrž. To se nakonec nestalo, i když se situace alespoň do jisté míry zlepšila.

Ricochet se ale ve svém fungování stále zlepšuje a vývojáři nově oznámili, že v rámci neutuchajícího boje implementovali novou technologii jménem Cloaking. Ten následuje předchozí vylepšení jménem Damage Shield, který všem poctivě hrajícím hráčům zapnul nesmrtelnost, pokud byl v zápase detekován cheater. Cloaking jim dává další výhodu.

Cheateři totiž díky této technologii ve hře běžné hráče neuvidí, nebudou schopni ani detekovat jejich střelbu či jakékoli vydávané zvuky. To hráčům bez nepovolených nástrojů umožní promptně potrestat černé ovce a nezbývá než doufat, že bude autorům cheatů zas nějaký čas trvat, než toto omezení překonají.

Autoři také oznámili, že došlo k banu dalších 54 tisíc cheaterských účtů, dohromady už tedy stopku dostalo skoro 150 tisíc hráčů. Navíc byli tito výtečníci vyřazeni z leaderboardů, takže si svým počínáním ani nezajistili pomíjivou slávu.

Postup proti cheaterům Call of Duty potřebuje, nedávné finanční výsledky Activisionu za první kvartál ukázaly, že značka meziročně přišla o 50 milionů hráčů. Důvodem jsou slabé prodeje Vanguardu a ztráta zájmu o Warzone. Uvidíme, zda to letošní díl dokáže zvrátit.