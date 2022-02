Dr. Disrespect absolutně ztratil zájem o Call of Duty: Warzone. Už zase

Call of Duty: Warzone si předloni na jaře velmi rychle vybudovalo masivní popularitu, a to ze tří hlavních důvodů. Jednak skvěle trefilo termín vydání na čas, kdy byl celý svět ochromen počátkem pandemie a statisíce lidí se schovávaly u televize, jednak samozřejmě tylo ze slavné a populární značky a v neposlední řadě pomohl také vstřícný free-to-play model.

Ještě neuplynuly ani dva roky a situace je podstatně jiná, Warzone se topí v problémech s cheatery a její lesk a sláva upadá, a to navzdory nové mapě a mnoha úpravám, které s sebou ovšem přinesly množství nových technických problémů.

S Warzone je nicméně spjata také výrazná persóna streamovací scény, Dr. Disrespect. Ten v minulosti opakovaně vyjadřoval kritický názor ke směřování hry a od startu nové mapy nešetří negativitou. Hořkost ještě prohloubil start druhé sezóny, respektive velmi obsáhlé patch notes, které jej doprovázejí.

V nedávném streamu si Dr. Disrespect opět postěžoval, že je pro něj stále těžší bavit se u hraní Warzone a po přečtení patch notes to vypadalo, jako by nad hrou definitivně zlomil hůl. Uvedl, že jeho zájem je na historickém minimu a šel raději streamovat Escape From Tarkov. Samozřejmě už v minulosti několikrát Warzone odinstaloval, a tak nezbývá než čekat, zda a kdy si svůj krok zas rozmyslí.

Problémů Warzone si je ovšem vědomé i vydavatelství Activision Blizzard, které už stihlo oznámit plnohodnotné pokračování, které má titul vybudovat znovu od základu a přinést revoluci v rámci žánru battle royale. No tak uvidíme.