Dr. Disrespect chce praštit s Warzone. Populární streamer má hry plné zuby

Dr. Disrespect je v rámci streamování battle royale velkou persónou, která si udělala jméno mimo jiné i díky Call of Duty: Warzone. V současnosti ale hru čím dál častěji kritizuje a věnuje se místo ní konkurenci v podobě Apex Legends nebo k Overwatch a Valorantu.

Nyní se zdá, že pohár trpělivosti už opravdu přetekl a Herschel Beahm je připraven s Warzone opravdu seknout. V nedávném streamu uvedl pádné argumenty, proč má hry plné zuby. Tvrdí, že je příliš pomalá, navržena pro jednáctileté děti nebo pětaosmdesátileté starce a gunplay ani přestřelky na mapě, kterou už zná jako svoje boty, ho už vůbec nebaví.

Má tedy zřejmě v plánu dát si úplnou pauzu do chvíle, než s vydáním Call of Duty: Vanguard dostane Warzone zbrusu novou mapu, jež nahradí přesluhující Verdansk. Už v minulosti novou tropickou mapu chválil a uvedl, že na něj dýchla atmosféra ostrova Sanhok z konkurenčního PUBG. Nezbývá než doufat, že změna vdechne Warzone novou krev do žil.

Není to nicméně poprvé, co Dr. Disrespect oznámil, že je z Warzone absolutně otrávený a přestává s pravidelným hraním, naposled se to stalo letos v červnu. Problém přitom netkví jen v hratelnosti, ale i v množství cheaterů, s nimiž se vývojáři teprve v poslední době začali účinněji vyrovnávat. Probíhající beta Vanguardu je podvodníků plná také, autoři už ale naštvanou komunitu chlácholí, že tahle verze hry zatím nemá implementovanou moderní ochranu.