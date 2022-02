Druhá sezóna Vanguardu a Warzone bude nabitá obsahem

Je to už nějaký čas, co starý známý Verdansk ve Warzone nahradila tropická Caldera a do Call od Duty: Vanguard i populárního battle royale Warzone se chystá druhá sezóna, která obsahem rozhodně nešetří a díky novým předmětům patrně také výrazně promění hratelnost.

Druhá sezóna měla původně dorazit mnohem dříve, autoři je ale raději odložili, aby měli volné ruce pro řešení technických potíží. Příběh druhé sezóny se točí kolem smrtící chemické zbraně Nebula V, kterou se elitní jednotka snaží zničit, úkol se ale tragicky nepovede.

Jed je nyní ve volném prostoru, ale můžete jej využít ve svůj prospěch. K dispozici bude nový typ nábojů Nebula, který po zásahu vypouští jedovaté oblaky, nebo dokonce celá chemická bomba, schopná zamořit mnohem větší plochu. Tu můžete získat třeba díky zničení obrněného transportéru, který bude křižovat mapu a likvidovat vše, co se mu dostane do cesty. Pokud jej ale dokážete pokořit, odměna bude víc než sladká.

Samozřejmě se můžete těšit na nové lokace, jako jsou podzemní bunkry a pevnosti nebo chemická továrna, přísně střežená vojáky. Další novinkou je masivní bombardér, se kterým dokážete na mapě napáchat pořádnou paseku.

Do Vanguardu pak míří nové mapy Gondola a Casablanka, režim Arms Race, valentýnský event a další obsah. Na své si přijdou i příznivci Zombies, samozřejmě nebudou chybět noví operátoři, zbraně a nepostradatelné balíčky, jež si můžete pořídit za své tvrdě vydělané peníze. Druhá sezóna startuje v pondělí 14. února.